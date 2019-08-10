В Италии предложили Ричарду Гиру забрать мигрантов к себе в Голливуд

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини предложил американскому актёру Ричарду Гиру забрать мигрантов к себе в Голливуд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом Сальвини отреагировал на то, что ранее Гир посетил судно с мигрантами у берегов Италии, а также призвал европейские власти пустить их на сушу.

По мнению главы МВД Италии, актёру стоит посадить всех этих мигрантов на свой частный самолёт и отвезти на свои виллы.

«Он может взять и доставить всех их на своём частном самолёте в Голливуд и держать их на своих виллах», — сказал Сальвини.

Ранее газета «Известия» писала, что Гир 9 августа на своей яхте доставил продукты питания на спасательное судно Open Arms с мигрантами в Средиземном море.

В июле представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман заявил о том, что 34 266 беженцев смогли попасть в европейские страны по Средиземному морю с начала года.