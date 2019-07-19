Около 35 тысяч беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данный показатель на 34% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольший поток беженцев пришёлся на Грецию (свыше 16 тыс. человек) и Испанию (более 12 тыс. человек). Согласно данным МОМ, с начала года в Средиземном море погибли 683 беженца.
В начале июля министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.