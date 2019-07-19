Около 35 тысяч беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года

Короткая ссылка
Представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман заявил о том, что 34 тыс. 266 беженцев смогли попасть в европейские страны по Средиземному морю с начала года.
Около 35 тысяч беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года
  • © Дмитрий Виноградов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный показатель на 34% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольший поток беженцев пришёлся на Грецию (свыше 16 тыс. человек) и Испанию (более 12 тыс. человек). Согласно данным МОМ, с начала года в Средиземном море погибли 683 беженца.

В начале июля министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить