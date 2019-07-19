Около 35 тысяч беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года

Представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман заявил о том, что 34 тыс. 266 беженцев смогли попасть в европейские страны по Средиземному морю с начала года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный показатель на 34% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольший поток беженцев пришёлся на Грецию (свыше 16 тыс. человек) и Испанию (более 12 тыс. человек). Согласно данным МОМ, с начала года в Средиземном море погибли 683 беженца.

В начале июля министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.