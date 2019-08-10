Новый посол КНР в Москве заявил, что мечтал работать в России

Новый посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что работать в России в качестве главы китайской дипмиссии было его мечтой.

«Быть послом Китая в России — это большая мечта для каждого русиста Китая. Для меня эта мечта сбылась», — цитирует его ТАСС.

Посол также отметил, что он испытывает как радость от своего назначения, так и чувство высокой ответственности.

«Я знаю, что китайско-российские отношения — очень важные отношения, они важны не только для наших стран, но и для поддержания мира и стабильности в глобальном масштабе», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Чжан Ханьхуэй прилетел в Москву, где его встретили сотрудники посольства КНР, представители МИД России, а также китайские и российские журналисты.