Прекращено автобусное сообщение между пакистанским Лахором и Нью-Дели

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Власти Пакистана приняли решение временно приостановить движение автобусов по маршруту, соединяющему Лахор и индийскую столицу Нью-Дели. Об этом сообщает India Today со ссылкой на министра связи и почтовой службы Пакистана Мурада Саида.
Прекращено автобусное сообщение между пакистанским Лахором и Нью-Дели
  • Reuters

«В соответствии с решением Комитета национальной безопасности (NSC) приостановлено автобусное сообщение между Индией и Пакистаном», — говорится в сообщении Саида.

На фоне обострения ситуации вокруг Кашмира также было прекращено движение поезда, связывавшего Индию и Пакистан.

5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, согласно которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус. 

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