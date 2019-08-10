Прекращено автобусное сообщение между пакистанским Лахором и Нью-Дели
- Reuters
«В соответствии с решением Комитета национальной безопасности (NSC) приостановлено автобусное сообщение между Индией и Пакистаном», — говорится в сообщении Саида.
На фоне обострения ситуации вокруг Кашмира также было прекращено движение поезда, связывавшего Индию и Пакистан.
5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, согласно которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.