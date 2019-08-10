Прекращено автобусное сообщение между пакистанским Лахором и Нью-Дели

Власти Пакистана приняли решение временно приостановить движение автобусов по маршруту, соединяющему Лахор и индийскую столицу Нью-Дели. Об этом сообщает India Today со ссылкой на министра связи и почтовой службы Пакистана Мурада Саида.

Reuters

«В соответствии с решением Комитета национальной безопасности (NSC) приостановлено автобусное сообщение между Индией и Пакистаном», — говорится в сообщении Саида. На фоне обострения ситуации вокруг Кашмира также было прекращено движение поезда, связывавшего Индию и Пакистан. 5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, согласно которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.