Прекращено сообщение «поезда дружбы» между Индией и Пакистаном
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«Мы приняли решение отменить «Самджхаута экспресс». Пока я буду министром, поезд ходить не будет», — приводит Sky News слова министра железнодорожного сообщения Пакистана Шейха Рашида.
«Самджхаута экспресс», также известный как «экспресс дружбы», связывал индийскую столицу Нью-Дели с пакистанским городом Лахор.
Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.