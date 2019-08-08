Прекращено сообщение «поезда дружбы» между Индией и Пакистаном

Движение поезда, связывавшего Индию и Пакистан, прекращено на фоне обострения ситуации вокруг Кашмира.

«Мы приняли решение отменить «Самджхаута экспресс». Пока я буду министром, поезд ходить не будет», — приводит Sky News слова министра железнодорожного сообщения Пакистана Шейха Рашида.

«Самджхаута экспресс», также известный как «экспресс дружбы», связывал индийскую столицу Нью-Дели с пакистанским городом Лахор.

Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.