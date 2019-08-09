Эксперт оценил предложение французского депутата разрешить вопрос российских займов

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с радио Sputnik оценил предложение депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера разрешить вопрос российских займов царских времён.

«Этот вопрос урегулирован на правительственном уровне, Россия в конце 1990-х годов выплатила соответствующую сумму, вопрос закрыт», — заявил Фёдоров.

По его словам, никаких юридических обоснований у потомков французских вкладчиков, недовольных размером выплаченных сумм, как и юридических перспектив у их требований, нет.

Ранее генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в беседе с URA.RU оценил призыв Веркамера.