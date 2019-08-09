Эксперт оценил призыв французского депутата разрешить вопрос российских займов царских времён

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Генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в беседе с URA.RU оценил призыв депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера разрешить вопрос российских займов царских времён.
Эксперт оценил призыв французского депутата разрешить вопрос российских займов царских времён
  • Reuters

«Это пиар-акция, потому что вопрос уже урегулирован. Но, как говорит депутат, на самом деле, держатели этих бумаг могли получить больше», — заявил Дюков.

Он напомнил, что Москва и Париж достигли договорённостей по царским долгам в 1997 году. Тогда стороны подписали соглашение, и Россия выплатила Франции $400 млн.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал призыв Веркамера.

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