Эксперт оценил призыв французского депутата разрешить вопрос российских займов царских времён

Генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в беседе с URA.RU оценил призыв депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера разрешить вопрос российских займов царских времён.

«Это пиар-акция, потому что вопрос уже урегулирован. Но, как говорит депутат, на самом деле, держатели этих бумаг могли получить больше», — заявил Дюков.

Он напомнил, что Москва и Париж достигли договорённостей по царским долгам в 1997 году. Тогда стороны подписали соглашение, и Россия выплатила Франции $400 млн.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал призыв Веркамера.