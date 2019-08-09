В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
- Reuters
По его словам, боевики обстреляли окраины населённого пункта Абу-Дали, убив одного и ранив двух мирных жителей.
«Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибли десять военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 ранен», — цитирует ТАСС Бакина.
Ранее в Идлибской зоне деэскалации в САР в результате обстрелов со стороны боевиков погибли два сирийских военных, ещё 13 получили ранения.
8 августа боевики попытались обстрелять базу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, из ракетных систем залпового огня.
Подробнее — в материале RT.