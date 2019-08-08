В Идлибе при обстреле погибли два военных САР и 13 пострадали
- Reuters
Об этом в ходе брифинга заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
«Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей», — цитирует его РИА Новости.
Бакин добавил, что в течение суток было зафиксировано 46 обстрелов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что при обстреле населённого пункта в районе авиабазы Хмеймим погибли два сирийца.