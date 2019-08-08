В Идлибе при обстреле погибли два военных САР и 13 пострадали

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В Сирии в Идлибской зоне деэскалации в результате обстрелов со стороны боевиков погибли два сирийских военнослужащих, ещё 13 получили ранения, также пострадали пять мирных жителей.
В Идлибе при обстреле погибли два военных САР и 13 пострадали
  • Reuters

Об этом в ходе брифинга заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей», — цитирует его РИА Новости.

Бакин добавил, что в течение суток было зафиксировано 46 обстрелов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что при обстреле населённого пункта в районе авиабазы Хмеймим погибли два сирийца.

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