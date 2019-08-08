В Идлибе при обстреле погибли два военных САР и 13 пострадали

В Сирии в Идлибской зоне деэскалации в результате обстрелов со стороны боевиков погибли два сирийских военнослужащих, ещё 13 получили ранения, также пострадали пять мирных жителей.

Reuters

Об этом в ходе брифинга заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. «Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей», — цитирует его РИА Новости. Бакин добавил, что в течение суток было зафиксировано 46 обстрелов. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что при обстреле населённого пункта в районе авиабазы Хмеймим погибли два сирийца.