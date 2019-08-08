При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца

В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.

Средства контроля воздушного пространства авиабазы 8 августа около 16:00 мск зафиксировали пуск четырёх реактивных снарядов залпового огня в направлении Хмеймима.

Отмечается, что в 16:03 снаряды разорвались в одном из поселений в 2 км к северо-востоку от аэродрома Хмеймим.

«По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении министерства.

Указывается, что на российской авиабазе нет повреждений или пострадавших. В ведомстве добавили, что авиабаза функционирует в обычном режиме.

Ранее боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим.