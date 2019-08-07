Боевики 25 раз обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что 5 августа боевики 25 раз обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«5 августа зафиксировано 25 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований», — сообщил Бакин.

По его словам, обстрелам подверглись населённые пункты Суккария и Сабикия провинции Алеппо, Чекурджак, Мамухия, Калъят-Марза, Мукатталь, Ардаш-Даг, Эль-Харуф, Руайсет-Афиф, Сараф, Джубб-Эль-Ахмар и Бейт-Смайра провинции Латакия, Ард-Эль-Баб, Дар-Хардата, Джуббайн, Кара-Джурн, Корназ, Хуайз и Хаммамият провинции Хама.

Ранее сообщалось, что боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.