Премьер Андорры оценил привлекательность княжества для российских туристов

Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора в беседе с «Российской газетой» и ТАСС оценил привлекательность княжества для российских туристов.

«Андорра может много чего предложить туристам из России, у нас имеются горнолыжные курорты», — заявил он.

По его словам, в княжестве также есть прекрасные рестораны и отели.

Как отметил Самора, Андорру посещают более 8 млн туристов в год, она готова принимать ещё больший поток гостей, в том числе из дальних стран.

«Всё это должно сопровождаться благоприятной визовой политикой», — сказал премьер.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин оценил отношения Москвы и Евросоюза.