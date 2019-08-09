Премьер Андорры оценил привлекательность княжества для российских туристов
- @xavier.espotzamora
«Андорра может много чего предложить туристам из России, у нас имеются горнолыжные курорты», — заявил он.
По его словам, в княжестве также есть прекрасные рестораны и отели.
Как отметил Самора, Андорру посещают более 8 млн туристов в год, она готова принимать ещё больший поток гостей, в том числе из дальних стран.
«Всё это должно сопровождаться благоприятной визовой политикой», — сказал премьер.
Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин оценил отношения Москвы и Евросоюза.