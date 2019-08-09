Премьер Андорры оценил привлекательность княжества для российских туристов

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Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора в беседе с «Российской газетой» и ТАСС оценил привлекательность княжества для российских туристов.
Премьер Андорры оценил привлекательность княжества для российских туристов
  • @xavier.espotzamora
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«Андорра может много чего предложить туристам из России, у нас имеются горнолыжные курорты», — заявил он.

По его словам, в княжестве также есть прекрасные рестораны и отели.

Как отметил Самора, Андорру посещают более 8 млн туристов в год, она готова принимать ещё больший поток гостей, в том числе из дальних стран.

«Всё это должно сопровождаться благоприятной визовой политикой», — сказал премьер.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин оценил отношения Москвы и Евросоюза.

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