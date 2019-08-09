Премьер Андорры оценил двусторонние отношения с Россией

Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора в беседе с «Российской газетой» и ТАСС оценил двусторонние отношения с Россией.

«На мой взгляд, то есть с точки зрения правительства, которое я представляю, между двумя столь разными странами — большой экономической державой и государством маленьким, но не лишённым преимуществ и особенностей (и отчасти поэтому), — сложились замечательные дипломатические отношения», — заявил он.

По его словам, безвизовый режим входит в число вопросов, которым уделялось больше всего времени, но это только один из аспектов плодотворного двустороннего взаимодействия.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин оценил отношения Москвы и Евросоюза.