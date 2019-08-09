Пять человек погибли при стрельбе в зале игровых автоматов в Чили
- Reuters
Об этом сообщает радиостанция BioBio.
По её данным, один человек зашёл в зал игровых автоматов и открыл стрельбу по находившимся там людям. В данный момент полиция продолжает поиски стрелка.
«В результате нападение два человека погибли на месте, ещё трое скончались в медучреждениях», — говорится в сообщении.
Ранее в одном из ночных клубов канадского города Торонто неизвестный устроил стрельбу, в результате чего пострадали семь человек.