Пять человек погибли при стрельбе в зале игровых автоматов в Чили

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По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы в зале игровых автоматов в чилийском городе Пуэнте-Альто.
Пять человек погибли при стрельбе в зале игровых автоматов в Чили
  • Reuters

Об этом сообщает радиостанция BioBio.

По её данным, один человек зашёл в зал игровых автоматов и открыл стрельбу по находившимся там людям. В данный момент полиция продолжает поиски стрелка.

«В результате нападение два человека погибли на месте, ещё трое скончались в медучреждениях», — говорится в сообщении.

Ранее в одном из ночных клубов канадского города Торонто неизвестный устроил стрельбу, в результате чего пострадали семь человек. 

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