США обвинили Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками
«Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков», — говорится в документе.
Помимо Венесуэлы, в список включены Афганистан, Боливия, Колумбия, Эквадор, Мексика, Пакистан, Перу и ряд других стран.
Ранее Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США, в частности Центробанка Венесуэлы и нефтяной компании PDVSA.