США обвинили Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками

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Президент США Дональд Трамп внёс Венесуэлу в список стран, которые не выполняют международные обязательства по борьбе с оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков», — говорится в документе.

Помимо Венесуэлы, в список включены Афганистан, Боливия, Колумбия, Эквадор, Мексика, Пакистан, Перу и ряд других стран.

Ранее Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США, в частности Центробанка Венесуэлы и нефтяной компании PDVSA.

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