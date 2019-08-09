США обвинили Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками

Президент США Дональд Трамп внёс Венесуэлу в список стран, которые не выполняют международные обязательства по борьбе с оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков», — говорится в документе.

Помимо Венесуэлы, в список включены Афганистан, Боливия, Колумбия, Эквадор, Мексика, Пакистан, Перу и ряд других стран.

Ранее Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США, в частности Центробанка Венесуэлы и нефтяной компании PDVSA.