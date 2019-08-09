В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США

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Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.

«Совместные военные учения, проводимые южнокорейскими властями с внешними силами век за веком, являются первопричиной эскалации напряжённости на Корейском полуострове и блокирования развития межкорейских отношений», — говорится в письме Комитета, которое приводит Интерфакс.

В КНДР предупредили, что будут вынуждены принять «контрмеры для устранения потенциальных и прямых угроз своей безопасности».

Ранее МИД КНДР назвал начавшиеся командно-штабные учения Южной Кореи и Соединённых Штатов «нарушением целого ряда договорённостей».

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