В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений

В МИД КНДР назвали начавшиеся на этой неделе командно-штабные учения Южной Кореи и США «нарушением целого ряда договорённостей».

«Если американские и южнокорейские власти продолжат игнорировать наши предупреждения, доверяясь слепой удаче, им придётся заплатить за это высокую цену», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В заявлении также указывается, что Пхеньян может «начать поиски иного пути, чем сближение» с Вашингтоном и Сеулом.

Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.

В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление КНДР о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.