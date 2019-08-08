Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона. Об этом он написал в своём Twitter.
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
  • Reuters

По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».

Американский президент заявил, что Иран получает «смешанные сигналы от всех, кто претендует на то, чтобы представлять США». Он добавил, что речь идёт в том числе и о Макроне. 

«Я знаю, что Эммануэль хочет как лучше, как и все остальные, но никто не должен говорить за США, кроме самих США. Никто не уполномочен представлять нас каким-либо образом», — подчеркнул Трамп.

В конце июля Трамп обсудил с Макроном «угрозу» Ирана в Ормузском проливе.

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