В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

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В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
  • РИА Новости

Как отметили в МИД, главная причина срыва переговорного процесса — «безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и её законных властей». 

«Вызывает глубокое сожаление, что агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле», — указывается в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что «альтернативы диалогу ответственных политических сил не существует».

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство отказалось от очередного раунда переговоров с оппозицией, которые должны были пройти 8—9 августа.

Отмечается, что соответствующее решение принял президент Венесуэлы Николас Мадуро по причине «грубой и жестокой агрессии» со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

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