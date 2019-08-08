В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, главная причина срыва переговорного процесса — «безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и её законных властей».

«Вызывает глубокое сожаление, что агрессивные односторонние меры правительства другой страны в отношении венесуэльских граждан приветствуются оппозиционными политиками в Венесуэле», — указывается в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что «альтернативы диалогу ответственных политических сил не существует».

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство отказалось от очередного раунда переговоров с оппозицией, которые должны были пройти 8—9 августа.

Отмечается, что соответствующее решение принял президент Венесуэлы Николас Мадуро по причине «грубой и жестокой агрессии» со стороны администрации президента США Дональда Трампа.