В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма

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Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма
  • © РИА Новости

«Вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт окончательно, и никакие заявления, в том числе политических лидеров, декларации США, Евросоюза и НАТО не изменят эту ситуацию», — сказала Ковитиди.

По её словам, высказывания Эрдогана предсказуемы, понятны и должны восприниматься как часть закономерной политической риторики Анкары.

Ранее Эрдоган заявил, что защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Турции.

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