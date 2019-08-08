В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма
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«Вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт окончательно, и никакие заявления, в том числе политических лидеров, декларации США, Евросоюза и НАТО не изменят эту ситуацию», — сказала Ковитиди.
По её словам, высказывания Эрдогана предсказуемы, понятны и должны восприниматься как часть закономерной политической риторики Анкары.
Ранее Эрдоган заявил, что защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Турции.