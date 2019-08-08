В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

«Вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт окончательно, и никакие заявления, в том числе политических лидеров, декларации США, Евросоюза и НАТО не изменят эту ситуацию», — сказала Ковитиди.

По её словам, высказывания Эрдогана предсказуемы, понятны и должны восприниматься как часть закономерной политической риторики Анкары.

Ранее Эрдоган заявил, что защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Турции.