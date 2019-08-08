В бундестаге оценили роль русских в объединении Германии

Короткая ссылка
Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью телеканалу ZDF, что немцы должны быть благодарны русским, так как без них не было бы объединения Германии.
В бундестаге оценили роль русских в объединении Германии
  • Reuters

«Восточные немцы были раздражены слоганами «Учиться побеждать у СССР», что это лучшая страна мира, но с другой стороны, граждане бывшей ГДР знают, что без русских не было бы объединения Германии… Благодаря нашим русским друзьям не было стрельбы», — сказал Кубики.

Как он отметил, «люди знают, что в связи с немецким объединением они многим обязаны русским, и есть эмоциональная составляющая в этой связи».

По его словам, «было огромным достижением, что русская армия без эксцессов покинула бывшую ГДР».

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что, согласно данным опросов, 72% жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, в западной части Германии за это высказались 54% респондентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить