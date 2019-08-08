В бундестаге оценили роль русских в объединении Германии

Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил в интервью телеканалу ZDF, что немцы должны быть благодарны русским, так как без них не было бы объединения Германии.

«Восточные немцы были раздражены слоганами «Учиться побеждать у СССР», что это лучшая страна мира, но с другой стороны, граждане бывшей ГДР знают, что без русских не было бы объединения Германии… Благодаря нашим русским друзьям не было стрельбы», — сказал Кубики.

Как он отметил, «люди знают, что в связи с немецким объединением они многим обязаны русским, и есть эмоциональная составляющая в этой связи».

По его словам, «было огромным достижением, что русская армия без эксцессов покинула бывшую ГДР».

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что, согласно данным опросов, 72% жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, в западной части Германии за это высказались 54% респондентов.