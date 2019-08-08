Помпео провёл телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь и наследный принц обсудили усиление напряжённости в регионе и необходимость укрепления безопасности на море в целях содействия свободе судоходства», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, в том числе «противодействие дестабилизирующей деятельности иранского режима и соблюдение прав человека».

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и саудовской принцессой Римой бинт Бандар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить