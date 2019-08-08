Помпео провёл телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь и наследный принц обсудили усиление напряжённости в регионе и необходимость укрепления безопасности на море в целях содействия свободе судоходства», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, в том числе «противодействие дестабилизирующей деятельности иранского режима и соблюдение прав человека».

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и саудовской принцессой Римой бинт Бандар.