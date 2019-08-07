Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией

Украина и Турция должны довести до конца переговоры о зоне свободной торговли. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

«Мы на встрече тет-а-тет рассмотрели все аспекты турецко-украинских отношений. Мы пересмотрели шаги, которые мы должны сделать на пути развития торгово-экономического сотрудничества», — цитирует его «112 Украина».

По словам Эрдогана, в 2018 объём товарооборота между странами составил около $4 млрд.

«Мы себе определили новую цель, эта цель — это $10 млрд. Может ли Украина и Турция достигнуть цели в $10 млрд? По моему убеждению — может, и господин президент полностью со мной согласен», — добавил президент Турции.

В январе экс-президент Украины Пётр Порошенко обсудил с Эрдоганом укрепление стратегического партнёрства и усиление координации взаимодействия на международной арене. В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.