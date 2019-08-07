Китай осудил санкционную политику США в отношении Венесуэлы

Короткая ссылка
Китай осудил последние внешнеполитические шаги США в отношении Венесуэлы, в том числе санкции Вашингтона против Каракаса и венесуэльских официальных лиц.
Китай осудил санкционную политику США в отношении Венесуэлы
  • Reuters

«Слова и действия американской стороны являются грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и серьёзно нарушают основные нормы международных отношений, и Китай решительно выступает против этого», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она отметила, что Китай продолжит сотрудничество с латиноамериканской страной, а США следует «извлечь уроки из истории и отказаться от попыток спровоцировать раздоры».

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

В соответствии с указом под блокировку активов попадают центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить