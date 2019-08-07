Китай осудил санкционную политику США в отношении Венесуэлы

Китай осудил последние внешнеполитические шаги США в отношении Венесуэлы, в том числе санкции Вашингтона против Каракаса и венесуэльских официальных лиц.

«Слова и действия американской стороны являются грубым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы и серьёзно нарушают основные нормы международных отношений, и Китай решительно выступает против этого», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она отметила, что Китай продолжит сотрудничество с латиноамериканской страной, а США следует «извлечь уроки из истории и отказаться от попыток спровоцировать раздоры».

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

В соответствии с указом под блокировку активов попадают центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.