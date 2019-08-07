RT получил седьмую номинацию на международную премию «Эмми»

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RT первым из российских телеканалов получил седьмую номинацию на международную премию «Эмми».
RT получил седьмую номинацию на международную премию «Эмми»
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В финал в категории «Новости» попала серия репортажей о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В 2018 году номинацию в этой же категории получила серия спецрепортажей о гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле и об освещении ситуации мейнстримными СМИ.

В 2017-м ведущий программы «Есть контакт» на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской «Эмми» в категории «Лучший ведущий информационного ток-шоу».

В 2016 году в финал международной «Эмми» попала серия спецрепортажей, посвящённых 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в 2014-м — спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба).

В 2012 году RT стал финалистом «Эмми» за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010-м — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

Премия «Эмми» считается телевизионным аналогом «Оскара». Очередная церемония вручения пройдёт 24 сентября в Нью-Йорке.

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