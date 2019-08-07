Сеул увеличит выплаты Вашингтону за обеспечение своей безопасности

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась на дальнейшее увеличение выплат США ради обеспечения своей безопасности за счёт военных Соединённых Штатов.
Сеул увеличит выплаты Вашингтону за обеспечение своей безопасности
  • © Robin Hausmann/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Южная Корея согласилась платить значительно больше денег Соединённым Штатам, чтобы защитить себя от Северной Кореи», — указал он.

По его словам, в прошлом выплаты Сеула Вашингтону на компенсацию расходов по обеспечению безопасности были слишком малы. Он добавил, что в прошлом году по его запросу Южная Корея уже увеличила их до $990 млн.

В январе СМИ писали, что переговоры Южной Кореи и США по поводу распределения расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове зашли в тупик.

В марте сообщалось, что Трамп намерен потребовать, чтобы партнёры США значительно увеличили финансирование американских баз на своей территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить