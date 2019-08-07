Сеул увеличит выплаты Вашингтону за обеспечение своей безопасности

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась на дальнейшее увеличение выплат США ради обеспечения своей безопасности за счёт военных Соединённых Штатов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Южная Корея согласилась платить значительно больше денег Соединённым Штатам, чтобы защитить себя от Северной Кореи», — указал он.

South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the U.S. has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $990,000,000.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2019 г.

По его словам, в прошлом выплаты Сеула Вашингтону на компенсацию расходов по обеспечению безопасности были слишком малы. Он добавил, что в прошлом году по его запросу Южная Корея уже увеличила их до $990 млн.

В январе СМИ писали, что переговоры Южной Кореи и США по поводу распределения расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове зашли в тупик.

В марте сообщалось, что Трамп намерен потребовать, чтобы партнёры США значительно увеличили финансирование американских баз на своей территории.