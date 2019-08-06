Посольство России в Британии прокомментировало извинения The Guardian

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Посольство России в Великобритании прокомментировало признание британской газетой The Guardian, что обвинение агентства Sputnik в распространении ложных новостей было ошибкой.
Посольство России в Британии прокомментировало извинения The Guardian
  • РИА Новости

«Похвально, что у The Guardian хватило смелости признать неправоту. К сожалению, некоторые крупные СМИ никогда не последуют этому примеру», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В апреле во время пожара в соборе Парижской Богоматери французская редакция Sputnik сделала фотографию, на которой был запечатлён горящий собор, а на первом плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности.

При этом агентство не сопровождало изображение никакими комментариями, однако когда фото распространилось в интернете, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманскому населению.

Агентство, в свою очередь, представило доказательство подлинности фотографии.

Только спустя четыре месяца The Guardian признала свою неправоту и принесла агентству извинения.

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