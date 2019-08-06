Посольство России в Британии прокомментировало извинения The Guardian
- РИА Новости
«Похвально, что у The Guardian хватило смелости признать неправоту. К сожалению, некоторые крупные СМИ никогда не последуют этому примеру», — заявили в дипломатическом ведомстве.
В апреле во время пожара в соборе Парижской Богоматери французская редакция Sputnik сделала фотографию, на которой был запечатлён горящий собор, а на первом плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности.
При этом агентство не сопровождало изображение никакими комментариями, однако когда фото распространилось в интернете, некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманскому населению.
Агентство, в свою очередь, представило доказательство подлинности фотографии.
Только спустя четыре месяца The Guardian признала свою неправоту и принесла агентству извинения.