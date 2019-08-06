Посол Индии: в ситуации с Кашмиром причин для посредничества нет

Посол Индии в России Венкатеш Варма заявил, что Нью-Дели не видит поводов для иностранного посредничества в вопросе Кашмира с Пакистаном.

«Здесь нет повода для посредничества. Мы, конечно же, будем искать поддержки и понимания с российской стороны, но вопрос посредничества здесь не актуален. Так как даже в том, что касается в целом отношений Индии и Пакистана, Москва настаивает, что стороны должны урегулировать споры в двустороннем порядке, и мы ценим такой подход», — приводит РИА Новости слова посла.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном. Официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США выступить посредником.