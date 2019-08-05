Эксперт прокомментировал новые случаи массовой стрельбы в США

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Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин в беседе с ФАН прокомментировал новые случаи массовой стрельбы в США.
Эксперт прокомментировал новые случаи массовой стрельбы в США
  • Reuters

«Очевидно, что это результат психического заболевания. Когда нормальный человек с чем-то не согласен, то он выражает протест другими способами», — заявил эксперт.

Кроме того, считает Блохин, это результат политики в сфере торговли оружием, но как-либо помешать ей препятствует оружейное лобби в Вашингтоне.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости принять закон, требующий предварительную проверку данных при покупке оружия.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 30 человек.

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