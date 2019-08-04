В Багдаде опровергли данные о принадлежности задержанного танкера Ираку

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Сообщения о том, что задержанный Ираном в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление Министерства нефти Ирака.

Ранее военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе. Как сообщили в Тегеране, судно перевозило 700 тыс. литров контрабандной нефти в арабские страны. 

Впоследствии в КСИР заявили, что задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку.

Отмечалось, что судно направили в порт в иранской провинции Бушер. На борту находились семь членов экипажа, все они задержаны.

Подробнее — в материале RT.

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