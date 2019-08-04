В Багдаде опровергли данные о принадлежности задержанного танкера Ираку
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление Министерства нефти Ирака.
Ранее военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе. Как сообщили в Тегеране, судно перевозило 700 тыс. литров контрабандной нефти в арабские страны.
Впоследствии в КСИР заявили, что задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку.
Отмечалось, что судно направили в порт в иранской провинции Бушер. На борту находились семь членов экипажа, все они задержаны.
Подробнее — в материале RT.