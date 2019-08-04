Лукашенко выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
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«От имени белорусского народа и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Соединённых Штатов Америки, а также желаю скорейшего выздоровления раненым», — приводит сообщение БЕЛТА.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Трампу в связи с двумя случаями стрельбы в США.
3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.