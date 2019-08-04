Лукашенко выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в городах Эль-Пасо и Дейтон. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Соединённых Штатов Америки, а также желаю скорейшего выздоровления раненым», — приводит сообщение БЕЛТА.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Трампу в связи с двумя случаями стрельбы в США.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.