Лукашенко выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в городах Эль-Пасо и Дейтон. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
  • Reuters

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Соединённых Штатов Америки, а также желаю скорейшего выздоровления раненым», — приводит сообщение БЕЛТА.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Трампу в связи с двумя случаями стрельбы в США.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

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