Франция призвала Россию использовать влияние для сохранения мира в САР

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Journal du Dimanche отметил важность сохранения режима прекращения огня в Сирии и призвал Россию использовать своё влияние для обеспечения мира в стране.
Франция призвала Россию использовать влияние для сохранения мира в САР
  • Reuters

«Гуманитарная ситуация в провинции Идлиб ужасна, драматична... Важно, чтобы соблюдался режим прекращения огня и чтобы Россия оказывала необходимое давление, чтобы избежать любого отката и любого возобновления боя, что было бы драматичным», — заявил французский министр.

Он напомнил, что три миллиона жителей провинции находятся в крайне тяжёлых гуманитарных условиях.

По его словам, ситуации в Сирии будет на повестке дня в ходе переговоров лидера Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным 19 августа.

Ле Дриан подчеркнул, что Париж ведёт «откровенный, требовательный, бескомпромиссный диалог с Москвой без какой-либо наивности».

«Мы хотим посмотреть, может ли наше сотрудничество способствовать урегулированию кризисов... Будь то Иран, Сирия, Ливия, Украина или права человека», — сказал министр иностранных дел Франции.

Ранее заместитель спецпосланника ООН в Сирии Хаула Матар рассказала RT, что для создания конституционного комитета САР осталось сделать «буквально два последних шага».

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