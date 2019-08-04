Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
- @frankyzapata / Instagram
«22 минуты веселья», — написал Запата.
Как сообщает France 3, он вылетел в 8:15 утра по местному времени из коммуны Сангатт, а приземлился в бухте Святой Маргариты в Дувре.
Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял в конце июля, однако она окончилась неудачей: он упал в воду на середине пути, когда собирался подзаправить платформу.
В апреле французский путешественник Жан-Жак Савен завершил пересечение Атлантического океана в бочке.