Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде

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Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором. Об этом он сообщил в Instagram.
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
  • @frankyzapata / Instagram

«22 минуты веселья», — написал Запата. 

Как сообщает France 3, он вылетел в 8:15 утра по местному времени из коммуны Сангатт, а приземлился в бухте Святой Маргариты в Дувре.

Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял в конце июля, однако она окончилась неудачей: он упал в воду на середине пути, когда собирался подзаправить платформу.

В апреле французский путешественник Жан-Жак Савен завершил пересечение Атлантического океана в бочке. 

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