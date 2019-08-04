Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде

Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором. Об этом он сообщил в Instagram.

«22 минуты веселья», — написал Запата.

Как сообщает France 3, он вылетел в 8:15 утра по местному времени из коммуны Сангатт, а приземлился в бухте Святой Маргариты в Дувре.

Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял в конце июля, однако она окончилась неудачей: он упал в воду на середине пути, когда собирался подзаправить платформу.

В апреле французский путешественник Жан-Жак Савен завершил пересечение Атлантического океана в бочке.