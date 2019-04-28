Французский путешественник пересёк Атлантику в бочке

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером 27 апреля пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом сообщает Franceinfo.

«Пересёк меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря», — сказал он в беседе с AFP.

Он отметил, что теперь намерен немного отдохнуть, а затем решать вопросы с транспортировкой «судна» назад во Францию.

Француз отправился в путь в декабре, отплыв с Канарских островов.

Бочка представляет собой цилиндрический контейнер длиной 3 м и шириной 2,10 м. Она сделана из эпоксидной многослойной фанеры и выкрашена в оранжевый цвет. Внутри находятся кушетка, небольшая кухня, стол для карт и навигационного оборудования.