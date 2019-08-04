В Пакистане призвали Трампа стать посредником в переговорах с Индией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа выступить в качестве посредника в переговорах с Индией по вопросу урегулирования ситуации в регионе Кашмир.

«Президент Трамп предлагал выступить в качестве посредника по Кашмиру. Пришло время для этого, поскольку ситуация там (в Кашмире) и вдоль линии контроля усугубляется из-за новых агрессивных действий индийских оккупационных сил. Это может перерасти в кризис регионального масштаба», — написал Хан в Twitter.

В июле Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном. Официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США выступить посредником.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Индии и Пакистана.