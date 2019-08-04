В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола
Об этом сообщает The Mainichi.
«Женщина сдала анализы на Эболу. На данный момент информации о точном диагнозе или её заражении смертельным вирусом не поступало, однако у пациентки был выявлен грипп», — цитирует издание представителя Минздрава страны.
Уточняется, что в Конго пациентка не контактировала с людьми, заражёнными вирусом Эбола.
Ранее появилась информация о том, что 1803 человека стали жертвами эпидемии вируса Эбола в Конго.