В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола

Короткая ссылка
Вернувшаяся из Демократической Республики Конго 70-летняя жительница Японии была госпитализирована в НИИ инфекционных заболеваний с подозрением на заражение вирусом Эбола.

Об этом сообщает The Mainichi.

«Женщина сдала анализы на Эболу. На данный момент информации о точном диагнозе или её заражении смертельным вирусом не поступало, однако у пациентки был выявлен грипп», — цитирует издание представителя Минздрава страны.

Уточняется, что в Конго пациентка не контактировала с людьми, заражёнными вирусом Эбола.

Ранее появилась информация о том, что 1803 человека стали жертвами эпидемии вируса Эбола в Конго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить