Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия ДРСМД

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокое сожаление из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и призвал Россию и США срочно заключить новое соглашение.

«Генеральный секретарь выражает глубокое сожаление в связи с прекращением действия ДРСМД», — говорится в сообщении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Гутерреш постоянно призывал Москву и Вашингтон урегулировать разногласия с помощью механизмов консультаций, предусмотренных ДРСМД.

«Генеральный секретарь подчёркивает необходимость избегать дестабилизирующих событий и срочно добиваться соглашения о новом общем пути международного контроля над вооружениями», — указано в сообщении.

Ранее Гутерреш призвал Москву и Вашингтон продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход Соединённых Штатов из ДРСМД.

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