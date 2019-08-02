Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия ДРСМД
«Генеральный секретарь выражает глубокое сожаление в связи с прекращением действия ДРСМД», — говорится в сообщении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По словам Дюжаррика, Гутерреш постоянно призывал Москву и Вашингтон урегулировать разногласия с помощью механизмов консультаций, предусмотренных ДРСМД.
«Генеральный секретарь подчёркивает необходимость избегать дестабилизирующих событий и срочно добиваться соглашения о новом общем пути международного контроля над вооружениями», — указано в сообщении.
Ранее Гутерреш призвал Москву и Вашингтон продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход Соединённых Штатов из ДРСМД.