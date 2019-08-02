В Госдуме оценили санкции США против глав силовых ведомств Венесуэлы

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Соединённых Штатов ввести санкции в отношении начальника спецназа полиции и главы военной контрразведки Венесуэлы.
В Госдуме оценили санкции США против глав силовых ведомств Венесуэлы
  • РИА Новости

«Для Соединённых Штатов прошёл тот период, когда они вводили санкции в отношении первых лиц Венесуэлы. Эти ограничительные меры уже озвучены, и США ничего не остаётся, как переходить к фигурам второго эшелона. Руководители служб такого рода — важные фигуры, но я не вижу в действиях американцев большого прагматического и практического смысла. Они просто продолжают политическую и информационную кампанию, которая велась достаточно долго против Венесуэлы и явным образом выдохлась», — сказал он.

Депутат также отметил, что власти Венесуэлы на сегодняшний день «чувствуют себя достаточно уверенно».

«Граждане страны способны сопоставлять факты и видеть источник своих проблем, которым и является политика Вашингтона в отношении республики. Американцев же интересует далеко не урегулирование ситуации, а хаотизация политической жизни Венесуэлы», — считает Новиков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты ввели санкции против начальника спецназа полиции и главы военной контрразведки Венесуэлы.

Отмечается, что санкции были введены по причине якобы причастности этих лиц к грубым нарушениям прав человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить