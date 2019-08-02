В Совфеде оценили сообщения о втором пакете санкций США по делу Скрипалей

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT решение США ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«2 августа 2017 года президент США подписал закон PL 11544 о противодействии противникам Америки, где главное место уделялось нашей стране. В этом законе Соединённые Штаты фактически установили своеобразный график. Из текста следует, что несколько раз в год американское правительство должно давать конгрессу разного рода предложения по поводу того, как усиливать давление на Россию. В настоящий момент всё происходит в логике этого закона. Им важен не повод, а периодичность», — сказал он.

По словам Климова, если бы не было дела Сергея Скрипаля, «Соединённые Штаты придумали бы что-то другое».

«Никакого прямого отношения к Скрипалям данные меры не имеют, они направлены на то, чтобы остановить влияние России», — заключил Климов.

Ранее в США сообщили о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей.