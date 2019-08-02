В Белом доме сообщили о переговорах Трампа и Джонсона

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Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили международную безопасность и вопросы торговли.
В Белом доме сообщили о переговорах Трампа и Джонсона
  • ©Li Muzi/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

В американской администрации добавили, что президент США намерен встретиться с британским премьером в ходе саммита G7, который состоится во Франции 24-26 августа.

Ранее Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании.

Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и на должность премьер-министра.

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