В Белом доме сообщили о переговорах Трампа и Джонсона

Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили международную безопасность и вопросы торговли.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

В американской администрации добавили, что президент США намерен встретиться с британским премьером в ходе саммита G7, который состоится во Франции 24-26 августа.

Ранее Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании.

Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и на должность премьер-министра.