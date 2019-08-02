В Белом доме сообщили о переговорах Трампа и Джонсона
- ©Li Muzi/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.
В американской администрации добавили, что президент США намерен встретиться с британским премьером в ходе саммита G7, который состоится во Франции 24-26 августа.
Ранее Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании.
Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и на должность премьер-министра.