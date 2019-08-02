Помпео обсудил с главой МИД Китая денуклеаризацию КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили денуклеаризацию КНДР и необходимость возвращения к переговорам. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что стороны провели встречу 1 августа в Бангкоке. «Помпео и Ван И подтвердили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи и необходимости возвращения Северной Кореи к переговорам», — говорится в сообщении. Ранее Помпео заявил, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.