Помпео обсудил с главой МИД Китая денуклеаризацию КНДР
Отмечается, что стороны провели встречу 1 августа в Бангкоке.
«Помпео и Ван И подтвердили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи и необходимости возвращения Северной Кореи к переговорам», — говорится в сообщении.
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.