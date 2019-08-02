Саудовские власти ослабили ограничения для женщин на поездки за границу

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщины смогут самостоятельно получать паспорт для выезда за границу.

Об этом сообщает Saudi Gazette.

Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, сможет самостоятельно получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее.

Кроме того, в рамках принятых поправок женщины также получили право быть опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами.

В конце января сообщалось, что около 150 женщин из Саудовской Аравии подали заявки с целью получить статус лицензированных туристических гидов.