Рябков оценил ситуацию вокруг ДРСМД

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Россия в ситуации, сложившейся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не позволит никому говорить с ней на языке давления и силы. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Давление, прессинг и сила — это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было», — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению дипломата, решение Вашингтона о выходе из ДРСМД самым негативном образом отразится на глобальной стратегической безопасности. 

«Это отражение целенаправленной линии Вашингтона на слом ряда важнейших договорённостей в сфере контроля над вооружениями, — отметил Рябков. 

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что США официально выйдут из ДРСМД в пятницу, 2 августа.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, день выхода Вашингтона из ДРСМД войдёт в историю с негативной коннотацией.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора РСМД.

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