Рябков оценил ситуацию вокруг ДРСМД
«Давление, прессинг и сила — это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было», — сказал он в беседе с ТАСС.
По мнению дипломата, решение Вашингтона о выходе из ДРСМД самым негативном образом отразится на глобальной стратегической безопасности.
«Это отражение целенаправленной линии Вашингтона на слом ряда важнейших договорённостей в сфере контроля над вооружениями, — отметил Рябков.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что США официально выйдут из ДРСМД в пятницу, 2 августа.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, день выхода Вашингтона из ДРСМД войдёт в историю с негативной коннотацией.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора РСМД.