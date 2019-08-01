Захарова: дата выхода США из ДРСМД войдёт в историю

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что день выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) войдёт в историю с негативной коннотацией.

По её словам, такая инициатива США является антипримером решения сложных вопросов в мире.

Захарова отметила, что Вашингтон делает шаги в противоположном направлении от создания атмосферы доверия, нацеленной на придание миру большей безопасности и стабильности.

«Я могу с уверенностью сказать… это момент исторический. К сожалению, с негативной коннотацией завтрашний день войдёт в историю, увы», — заявила она на брифинге.

Представитель МИД добавила, что Москва изначально указывала на то, что выход из ДРСМД является «исключительно инициативой США».

«Мы говорили о том, что это серьёзная ошибка Вашингтона со всех точек зрения, и давали не один шанс для того, чтобы всё-таки вернуть США в правовое поле в этом контексте», — сказала Захарова.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон напомнил о выходе США из ДРСМД 2 августа.