Захарова: дата выхода США из ДРСМД войдёт в историю
- РИА Новости
По её словам, такая инициатива США является антипримером решения сложных вопросов в мире.
Захарова отметила, что Вашингтон делает шаги в противоположном направлении от создания атмосферы доверия, нацеленной на придание миру большей безопасности и стабильности.
«Я могу с уверенностью сказать… это момент исторический. К сожалению, с негативной коннотацией завтрашний день войдёт в историю, увы», — заявила она на брифинге.
Представитель МИД добавила, что Москва изначально указывала на то, что выход из ДРСМД является «исключительно инициативой США».
«Мы говорили о том, что это серьёзная ошибка Вашингтона со всех точек зрения, и давали не один шанс для того, чтобы всё-таки вернуть США в правовое поле в этом контексте», — сказала Захарова.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон напомнил о выходе США из ДРСМД 2 августа.