В Госдуме оценили призыв Гутерреша к России и США продлить СНВ-III

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к России и США продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
В Госдуме оценили призыв Гутерреша к России и США продлить СНВ-III
  • РИА Новости

«Думаю, что Генсек ООН сделал данное заявление потому, что обязан. Для того и создавалась эта организация. Тем не менее Соединённые Штаты не пойдут на продление договора, потому что им это невыгодно. На сегодняшний день американцы просто хотят выходить из всех договоров, которые как-то связывают им руки», —считает депутат.

По его словам, на сегодняшний день не существует независимых мировых организаций, «которые могли бы призвать Штаты к ответу и наложить на них санкции за невыполнение взятых на себя обязательств».

«На данный момент это просто заявление. Россия, со своей стороны, готова. Ну а Америка придумает массу причин, по которым не сможет продлить договор», — заключил Шерин.

Ранее Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты продлить действие СНВ-III.

В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что срок действия СНВ-III истекает в начале 2021 года.

Российский лидер отмечал, что в Москве пока не видят готовности Вашингтона обсуждать продление СНВ-III или выработку нового соглашения.

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