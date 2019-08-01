Эксперт оценил предложение Трампа помочь в тушении пожаров в России

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН американист Константин Блохин в беседе с Nation News оценил предложение американского президента Дональда Трампа помочь в тушении пожаров в России.

По словам эксперта, это соблюдение принципа политкорректности.

«К примеру, когда в Греции идут пожары, то наше правительство, а в первую очередь МЧС, предлагает помощь или гуманитарные грузы. И понятно, что Трамп проявил такой дипломатический тон и показал, что он лидер, который даже в условиях трудных отношений готов предложить помощь», — заявил Блохин.

По его словам, понятно, что Москва не будет соглашаться на эту помощь, но такой тон в отношении России всячески приветствуется.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал предложение Трампа.