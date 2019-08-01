В Совфеде прокомментировали предложение Трампа помочь в тушении пожаров в России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа помочь в тушении пожаров в России.

«Это нормальное поведение нормального здравомыслящего политика», — заявил Джабаров.

По его словам, сама ситуация, когда США предложили такую помощь, дорогого стоит.

Со своей стороны, политолог-американист Борис Межуев в беседе со «Взглядом» высказал мнение, что Россия к предложениям о помощи должна подходить рационально.

«Если у нас есть возможность решить проблему пожаров, не прибегая к американской помощи, от неё надо отказаться», — пояснил он.

Трамп предложил помощь в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил за готовность оказать поддержку, однако отметил, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с огнём.