Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторский комментарий Мааса для газет редакционной группы RND. 

«Ещё один элемент — Договор по СНВ между США и Россией, который истекает в 2021 году. Мы призываем Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора», — сказал министр. 

По словам политика, договор необходимо адаптировать под новый контекст в соответствии с требованием времени. 

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить