Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторский комментарий Мааса для газет редакционной группы RND.
«Ещё один элемент — Договор по СНВ между США и Россией, который истекает в 2021 году. Мы призываем Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора», — сказал министр.
По словам политика, договор необходимо адаптировать под новый контекст в соответствии с требованием времени.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлён.