Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторский комментарий Мааса для газет редакционной группы RND.

«Ещё один элемент — Договор по СНВ между США и Россией, который истекает в 2021 году. Мы призываем Вашингтон и Москву уже сегодня выразить приверженность продлению договора», — сказал министр.

По словам политика, договор необходимо адаптировать под новый контекст в соответствии с требованием времени.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлён.