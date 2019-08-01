Путин и Трамп договорились о продолжении контактов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, договорились о продолжении контактов, в том числе при личных встречах.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что инициатива Трампа по оказанию помощи России в борьбе с лесными пожарами в Сибири окажет положительное влияние на дальнейшие контакты сторон.

«Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», — отметили в администрации президента России.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал Трампу о ситуации с лесными пожарами в Сибири и заявил, что при необходимости примет помощь американской стороны.