Путин и Трамп договорились о продолжении контактов
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер выразил надежду, что инициатива Трампа по оказанию помощи России в борьбе с лесными пожарами в Сибири окажет положительное влияние на дальнейшие контакты сторон.
«Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», — отметили в администрации президента России.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал Трампу о ситуации с лесными пожарами в Сибири и заявил, что при необходимости примет помощь американской стороны.