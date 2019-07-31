В Совфеде назвали неразумным введение США санкций против главы МИД Ирана

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

«Подобные действия со стороны США неразумны. Нельзя вводить санкции против того, с кем необходимо вести диалог и договариваться. Американцы уже давно должны были убедиться в том, что санкционные меры не несут никакой пользы ни мировому сообществу, ни самим Соединённым Штатам», — заявил сенатор.

Цеков также выразил уверенность в том, что американские санкции «абсолютно никак не скажутся на позициях Ирана».

«Правда на стороне Тегерана. Он выполнил все договорённости. США же в одностороннем порядке от всего отказались и начали обвинять Иран в мнимых нарушениях. Такие действия Штатов не способствуют стабильности в мире», — заключил он.

Ранее в США приняли решение ввести санкции против главы МИД Ирана.